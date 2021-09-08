Dil balığı nedir? Dil balığı nerelerde yetişir? TDK Dil balığı ne demek?

Masterchef'te bugün dil balığı yemeği yapıldı. Bunun ardından vatandaşlar Dil balığı nedir? Dil balığı nerelerde yetişir? TDK Dil balığı ne demek? merak etti. İşte detaylar...

Dil balığı nedir? Dil balığı yemeği hangi ülkenin yemeğidir? Dil balığı hangi bölgelerde yetişir? Dil balığı ile ilgili bilgiler sizlerle...

TDK'YA GÖRE DİL BALIĞI NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dil balığı "Kemikli balıklar takımından, pullu, santimetre büyüklüğünde, yassı bir balık (Solea vulgaris)." anlamına geliyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

DİL BALIĞI NEDİR?

Dil balıkları, aşırı yassı, oval vücutlu, asimetrik minik ağızlı balıklardır. Genellikle açık kahverengi tonlarında olan bu balıkların üzerlerinde siyah, beyaz benekler vardır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Bu balıklar çok fazla hareket eden canlılar değillerdir. Bu sebeple çok fazla göç yapmamaktadırlar. Genelde suyun diplerinde yaşarlar ve boyları 20 ila 25 cm arasındadır.

Solidae familyasına mensup olan bu canlılar, Ege ve Akdeniz kıyılarında bolca bulunmaktadır. Eti yenebilir. Özellikle Kasım – Şubat ayları en lezzetli zamanlarıdır.

Bu balıklar Haziran– Temmuz aylarında üremektedir. Adeti ortalama 350 Gram ağırlıktadır.

Dil balıkları kamuflaj yeteneğine sahiptir.

Dil Balıkları beslenme usulleri olarak denizin dibinde yaşayan omurgasız canlıları yiyerek hayatta kalır.Aynı zamanda kendinden ufak balıkları ve böcekleri de yiyebilir.

Omega 3 açısından son derece zengin olan dil balıkları, minimum 10 metre derinlikteki sularda yaşamakla birlikte bu derinlik miktarı 500 metreye kadar bile çıkabilir.Genellikle daha çok 100-500 metre arasındaki derinliklerde, dip sularda yaşamaktadır.

Dil balığının insan sağlığı açısından şaşırtıcı faydaları vardır. Bu balıkların fırında pişirilip yendiğinde sesi güzelleştirdiği iddia edilir.