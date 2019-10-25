Diktatör Franco anıt mezardan çıkarıldı

25.10.2019 09:47

İspanya'yı 1939-1975 yılları arasında yöneten diktatör General Francisco Franco'nun mezarı Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan taşındı. İspanyol hükümeti anıtı bölücü bir sembol olarak tanımlarken, Franco karşıtları da binlerce kişinin ölümüne neden olan diktatörün mezarının onu yücelten bir görkeme sahip olmasını eleştiriyordu.