Dikkati, ekmek teknesini yanmaktan kurtardı
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Dikkati, ekmek teknesini yanmaktan kurtardı

Dikkati, ekmek teknesini yanmaktan kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Datça bir kahvehanede çıkan yangın üst katta oturan işletmecisinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Datça bir kahvehanede çıkan yangın üst katta oturan işletmecisinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, İskele Mahallesi yürüyüş yolu üzerindeki bir kahvehanede saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Demir ve Onur Güney tarafından işletilen kahvehaneden yanık kokuları gelmeye başladı. Kahvehanenin üst katından oturan Onur Güney yanık kokusunu fark etti ve kahvehaneyi kontrol etmek için aşağıya indi. Kahvehanedeki elektrik prizlerinin olduğu yerden alevlerin yükseldiğini fark eden Güney yangına kendi imkanları ile müdahale etti. Yoldan geçenlerin de durumu fark ederek yardıma gelmesi üzerine yangın büyümeden söndürüldü. Yangında kısa süreli panik oluştururken, ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

"Aşağıya inmeseydim hepimiz yanabilirdik"

Kahvehane işletmecisi Onur Güney dikkati sayesinde kurtulduklarını ifade ederek, "Üst katta bulunan evimden yanık kokularını fark edip hemen aşağıya koştum. Eğer inip kontrol etmeseydim yangın büyüyerek tüm binayı sarabilir, çocuklarımla birlikte yanabilirdik. Allah bizi korudu, çok şükür bu kadar zararla atlattık" dedi. - MUĞLA

Dikkati, ekmek teknesini yanmaktan kurtardı
Dikkati, ekmek teknesini yanmaktan kurtardı
Dikkati, ekmek teknesini yanmaktan kurtardı
Dikkati, ekmek teknesini yanmaktan kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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