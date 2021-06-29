'Dikiş makinesi' tartışmasında eşini darbeden kocaya 3 bin TL ceza
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'Dikiş makinesi' tartışmasında eşini darbeden kocaya 3 bin TL ceza

'Dikiş makinesi' tartışmasında eşini darbeden kocaya 3 bin TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, dikiş makinesi ile uğraşan eşi N.K.'yi (37) "Benden habersiz iş yapma" diyerek, tartışma sırasında darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.K. (38), 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, dikiş makinesi ile uğraşan eşi N.K.'yi (37) "Benden habersiz iş yapma" diyerek, tartışma sırasında darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.K. (38), 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 21 Ekim'de, merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. N.K., dikiş makinesi başında çalıştığı sırada, eşi F.K. ile arasında tartışma çıktı. F.K., tartışmada eşi N.K.'nin boğazını sıktı. Olayın ardından N.K.'nin şikayeti üzerine F.K. hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasında şikayetçi olduğunu yineleyen N.K., "Dikiş makinesi ile uğraşırken, 'Kime sordun da dikiş yapıyorsun? Çabuk makineyi kapa' dedi ardından bana saldırarak, tokat attı. Şikayetçiyim" dedi.

'TAHRİK OLDUM, ÜZERİNE YÜRÜDÜM'Sanık F.K. ise "Dikiş makinesi ile uğraşıyordu. 'Benden habersiz iş yapma' dedim. 'Sen kim oluyorsun, fazla olmaya başladın' diyerek cevap verdi. Tahrik oldum, üzerine yürüdüm. Bu sefer de 'Hadi gel, boğazımı sık' dedi. Ben de boğazını sıktım. Başka eylemim olmadı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık F.K.'yi 'yaralama' suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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