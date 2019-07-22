Dikili'de yaz konserleri başladı

Dikili Atatürk Meydanı'nda düzenlenen ücretsiz halk konserine Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz'ün yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ile eşi Ziynet Sertel de katıldı.

YOĞUN İLGİ

Renkli sahne şovları ve birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği Mithat Körler konseri renkli görüntülere sahne oldu. Konsere Dikilililer yoğun ilgi gösterdi.

KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİ DİKİLİ

Konserde Dikilili hemşehrilerine seslenen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ilçenin sadece turizmle anılan bir yer olmayacağını, yapacakları etkinlikler, şenlikler ve festivallerle Dikili'nin kültür mozaiğini barındıran bir kent olacağına değinerek, "Sanatçı dostumuz Mithat Körler ile başlattığımız yaz etkinliklerimiz birbirinden değerli sanatsal faaliyetlerle devam edecek. Hem hemşehrilerimize hem de yazı Dikili'de geçirmeyi tercih eden misafirlerimize en güzel anları sunmak için kollarımızı sıvadık. Güzel ilçemiz sadece turizmle anılan bir yer olmayacak, yapacağımız etkinlikler, şenlikler ve festivallerle Dikili kültür mozaiğini barındıran bir ilçe de olacak. Her yönüyle sanatı Dikili'mizde yaşamımızın bir parçası haline getirmeyi hedeflerken, kültürümüzün derinliğiyle bu hedefimize yön vereceğiz. Her şey çok güzel olacak demiştik. Bu daha başlangıç. Dikili'yi kültürün ve sanatın merkezi yapacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler