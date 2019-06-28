DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ Açıklaması

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "Çağrı merkezi için kapasite artırımı 230'lardan belki bini bulabilecek rakamlara çekmeye çalışacağız." dedi.

Altındağ ve DİKA Siirt Koordinatörü Ekrem Dirican ile çağrı merkezini ziyaret etti. 230 personelin çalıştığı çağrı merkezinin kapasite artırımı için ilgili firma yetkililerine bilgi veren Altındağ, çağrı merkezinin kapasite artırımı için yetkililerle görüştüğünü söyledi.

Gençlerin, kapasite artırımı açısından şartların uygun olduğunu belirten Altındağ, "Çağrı merkezi için kapasite artırımı 230'lardan belki bini bulabilecek rakamlara çekmeye çalışacağız." diye konuştu.

Teşvik belgesiyle ilgili detayları ilgili firma yetkililerine anlattıklarını ifade eden Altındağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en genç nüfus oranına sahip illerden biri Siirt. DİKA olarak büyük hedeflerimizden biri çağrı merkezi ve tekstil firmalarının bu bölgeye gelmesidir. Çağrı merkezinin diğer güzel özelliği de sadece Türkçe değil İngilizce ve Arapça hizmet ediyor olması. Bu bizim de hedefimiz. Bölgemizde Suriyeli vatandaşlarımızın yaşadığını biliyoruz. Burada topluma entegre olabilmek, ekonomiye katkı sağlayabilmek ve birlikte çalışma kültürünü sağlayabilme adına çok önemli bir hizmet."

Dirican da kentte istihdamı artırmak için çağrı merkezinin önemli olduğunu, gerekli desteği vermeye her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA