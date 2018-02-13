Dika'da "On Birinci Kalkınma Planı" Hazırlıkları

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), "On Birinci Kalkınma Planı" hazırlıkları kapsamında çalışma grubu toplantılarına Mardin'den başladı.

Mardin'de bir otelde düzenlenen toplantıya, Mardin Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, MESOB Başkanı İsa Tunç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

DİKA Genel Sekreteri Altındağ, toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle gençlerin ve kadınların ekonomide söz sahibi, kalkınmada baş aktör olmalarını istediklerini belirtti.

Altındağ, şöyle konuştu:



"On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması önem taşımaktadır. Bu çerçevede, valiliğimiz desteği ve ajansımızın koordinasyonuyla On Birinci Kalkınma Planı hakkında yerel paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla düzenlenecek çalışma grubu toplantılarına Mardin'den başladık. Aynı toplantıları Batman, Siirt ve Şırnak'ta da düzenleyeceğiz."

Açılış konuşmasının ardından anket çalışması yapıldı.