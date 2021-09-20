İçişleri Bakanlığı: 'Dijitalleşen özel güvenlik işlemleri sayesinde 154 milyon 704 bin lira vatandaşın cebinde kaldı' - Haberler
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İçişleri Bakanlığı: "Dijitalleşen özel güvenlik işlemleri sayesinde 154 milyon 704 bin lira vatandaşın cebinde kaldı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel güvenlik işlemlerinin dijital ortamda yapılmasının önünü açan ÖGNET sistemi ile zamandan tasarruf sağlanırken vatandaş üzerindeki maliyet yükünün büyük bir bölümü de kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel güvenlik işlemlerinin dijital ortamda yapılmasının önünü açan ÖGNET sistemi ile zamandan tasarruf sağlanırken vatandaş üzerindeki maliyet yükünün büyük bir bölümü de kaldırıldı. Sistem sayesinde geçen yıl 1 milyon 703 bin 355 işlem dijital ortamda gerçekleşirken, 154 milyon 704 bin TL vatandaşın cebinde kaldı" denildi.

Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖGNET) sistemi; özel güvenlik sektörü çalışanları ile Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı birimlerini tek çatı altında topladı. 100 bine yakın kullanıcıyı bünyesinde barından sistem ile özel güvenlik evrak işlemleri dijital ortamda gerçekleşti.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sistem sayesinde geçen yıl 1 milyon 703 bin 355 işlem dijital ortamda yapılırken, 154 milyon 704 bin 747 lira vatandaşın cebinde kaldı. 2 milyon 596 bin adet kağıt ise tasarruf edildi. Yıllık ortalama 200 bin kişi özel güvenlik kimlik kartı alabilmek için başvuruda bulunuyor. Bu başvurularda dilekçe, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu, banka dekontu, sağlık raporu vb. birçok evrak başvuru sahiplerinden fiziki olarak isteniyor. Bunun önüne geçebilmek için özel güvenlik kimlik kartı işlemleri de artık e-Devlet sistemine taşındı. e-Devlet üzerinden yapılan işlemler, vatandaşları yaklaşık 86 milyon lira maliyet yükünden kurtaracak. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca dijital dönüşüm faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen ÖGNET Projesi ve kimlik kartı başvuru işlemlerinin e-Devlet entegrasyonuyla, yıllık yaklaşık 3 milyon 571 bin 612 adet kağıt ise tasarruf edilecek" denildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Dijitalleşen özel güvenlik işlemleri sayesinde 154 milyon 704 bin lira vatandaşın cebinde kaldı

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