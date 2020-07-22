Dijital dizi dünyasının sürpriz projesi: 'Vahşi Şeyler'
İçerik şirketi I-Content ve Depo Film ortaklığında çekilen 'smart-komedi' dizi projesi 'Vahşi Şeyler'de Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Hazal Türesan ve Aytaç Uşun birlikte kamera karşısına geçti.
22.07.2020 22:46 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:50
Dijital platformlar için tasarlanan ve yaklaşık 20'şer dakikalık bölümler halinde yayınlanması planlanan 'Vahşi Şeyler'in& ; çekimleri tamamlandı. Aksiyon dolu komedide, evlilikleri bitme noktasına gelmiş bir çiftin bir suça ortak olmaları ile o suçu beraberce örtbas etmeye çalışırken küllenen aşklarının yeniden alevlenmesi hikaye ediliyor.'Vahşi Şeyler'in senaryosu Alper Alpözgen'e, yönetmenliği Erkan Tunç'a ait. Yayın için digital mecra görüşmeleri devam ediyor.
Kaynak: Snob Magazin