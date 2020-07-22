Dijital dizi dünyasının sürpriz projesi: 'Vahşi Şeyler' İçerik şirketi I-Content ve Depo Film ortaklığında çekilen 'smart-komedi' dizi projesi 'Vahşi Şeyler'de Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Hazal Türesan ve Aytaç Uşun birlikte kamera karşısına geçti.

Dijital platformlar için tasarlanan ve yaklaşık 20'şer dakikalık bölümler halinde yayınlanması planlanan 'Vahşi Şeyler'in& ; çekimleri tamamlandı. Aksiyon dolu komedide, evlilikleri bitme noktasına gelmiş bir çiftin bir suça ortak olmaları ile o suçu beraberce örtbas etmeye çalışırken küllenen aşklarının yeniden alevlenmesi hikaye ediliyor.'Vahşi Şeyler'in senaryosu Alper Alpözgen'e, yönetmenliği Erkan Tunç'a ait. Yayın için digital mecra görüşmeleri devam ediyor.





Kaynak: Snob Magazin