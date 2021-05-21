Diğer ünlülerin aksine İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan fotoğrafını silmedi
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Diğer ünlülerin aksine İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan fotoğrafını silmedi

Diğer ünlülerin aksine İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan fotoğrafını silmedi
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Son dönemlerde yayınladığı videolardan sonra birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından Sedat Peker'le çektirdikleri fotoğrafları silmeye başladı. Ünlüler camiasında başlayan fotoğraf silme furyasına katılmayan isimler de vardı. Bunlardan biri de Peker'e yakınlığıyla bilinen İsmail Türüt oldu.

Kendisine yönelik operasyonlardan sonra YouTube kanalından yayınlandığı videolar ile ortaya tartışma yaratan iddialara atan Sedat Peker, gündemden düşmüyor.

Yurt dışında bulunan ve video yayınlamaya devam eden Peker'in tartışmaların odağında yer alması sonrasında birçok ünlü isim Peker ile olan fotoğraflarını silme yarışına girdi. Birçok isim sosyal medya hesabından Sedat Peker ile çektirdiği fotoğrafları tek tek silmeye başladı. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği isimlerden biri de İsmail Türüt oldu.

Peker'e yakınlığıyla bilinen, hatta ve hatta Peker için şarkı yazdığına bile şahit olduğumuz Türüt'ün sosyal medya hesabını incelediğimizde Peker ile çekilmiş 11 Mart 2018 tarihine ait tek fotoğraf karesi olduğunu görüyoruz.

İşte Sedat Peker'in o paylaşımı;

Diğer ünlülerin aksine İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan fotoğrafını silmedi
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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