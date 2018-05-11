Diego Rivera'nın Tablosu Frida Kahlo'nun Rekorunu Kırdı

Meksikalı ressam Diego Rivera'nın bir tablosu New York'taki Christie müzayede evinde, bir açık artırmada 9.76 milyon dolara satıldı.

Bu Latin Amerikalı bir sanatçının eseri için ödenen en yüksek rakam.

Rivera ile fırtınalı bir ilişki yaşayan ressam Frida Kahlo bu alanda rekoru elinde tutuyordu.

Kahlo'nun "Ormanda İki Çıplak" eseri 2016 yılında 8 milyon dolara satılmıştı.



Rivera'nın "Rakipler" isimli eseri telefonla açık atırmaya katılan ve ismi gizli tutulan bir koleksiyoncuya satıldı.



Renkli tabloda geleneksel bir Meksika kutlamasında konik şapkalar giyen iki adam betimleniyor. Tablo David Rockefeller'ın annesi Abby Rockefeller tarafından sipariş edilmişti ve özel koleksiyonunda duruyordu.

Rockefeller 1941 yılında tabloyu oğlu David ve eşi Peggy'e hediye etmişti.