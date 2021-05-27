Didomido - Yarım sözleri | 'Yarım' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Didomido'nun yeni şarkısı Yarım çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 2 milyona yakın izlendi ve 70 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Didomido - Yarım sözleri nelerdir? Didomido - Yarım şarkısının sözleri nedir? Detaylar haberimzizde.

Didem - Didomido Yarım şarkı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.

DİDOMİDO - YARIM SÖZLERİ

Kelimelerle yazmayı denedim,

Elimde tek ben ve bedenim,

Belki sana ait bi nedenim...

***

Koştum koştum yetişemedim,

Yanındayken bile geriledim,

Hayaline yetemedim...

***

Aklın aldı mı, sorun var mıydı?

Ruhum daraldı, elime dolandı.

Aklım almazken kalbime alandım.

Evet inandım ve yarım kaldım...

***

Söyle, aklının estiği yerde miyim?

Sence o rüzgarı geçip yener miyim?

Dinle; ben kaybedendim,

Peki sen ne kazandın?

Aşkla dolandın, kalbime...

***

Sormam sana. Neden yanımda olmadın

Ama bana verdiğin sözler yalan dolan.

Sana aldanıp da sevdim sanan kalbim,

Darma duman..

***

Söyle aklının estiği yerde miyim ?

Sence o rüzgarı geçip yener miyim?

Dinle ben kaybedendim,

Peki sen ne kazandın,

Aşkla dolandın kalbime...

***

Söyle aklının estiği yerde miyim ?

Sence o rüzgarı geçip yener miyim?

Dinle, ben kaybedendim,

Peki sen ne kazandın?

Aşkla dolandın kalbime...

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Didomido - Yarım şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1.9 milyon izlenme ve 72 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz - Müzik : Didomido

Düzenleme : Sezer Dinç

Mix & Mastering : Buğra Kunt