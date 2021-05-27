Didomido - Yarım sözleri | 'Yarım' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Didomido'nun yeni şarkısı Yarım çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 2 milyona yakın izlendi ve 70 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Didomido - Yarım sözleri nelerdir? Didomido - Yarım şarkısının sözleri nedir? Detaylar haberimzizde.
Didem - Didomido Yarım şarkı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.
DİDOMİDO - YARIM SÖZLERİ
Kelimelerle yazmayı denedim,
Elimde tek ben ve bedenim,
Belki sana ait bi nedenim...
***
Koştum koştum yetişemedim,
Yanındayken bile geriledim,
Hayaline yetemedim...
***
Aklın aldı mı, sorun var mıydı?
Ruhum daraldı, elime dolandı.
Aklım almazken kalbime alandım.
Evet inandım ve yarım kaldım...
***
Söyle, aklının estiği yerde miyim?
Sence o rüzgarı geçip yener miyim?
Dinle; ben kaybedendim,
Peki sen ne kazandın?
Aşkla dolandın, kalbime...
***
Sormam sana. Neden yanımda olmadın
Ama bana verdiğin sözler yalan dolan.
Sana aldanıp da sevdim sanan kalbim,
Darma duman..
***
Söyle aklının estiği yerde miyim ?
Sence o rüzgarı geçip yener miyim?
Dinle ben kaybedendim,
Peki sen ne kazandın,
Aşkla dolandın kalbime...
***
Söyle aklının estiği yerde miyim ?
Sence o rüzgarı geçip yener miyim?
Dinle, ben kaybedendim,
Peki sen ne kazandın?
Aşkla dolandın kalbime...
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Didomido - Yarım şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1.9 milyon izlenme ve 72 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz - Müzik : Didomido
Düzenleme : Sezer Dinç
Mix & Mastering : Buğra Kunt