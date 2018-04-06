Didim Ticaret Odası'ndan Şoförlere Hayırlı Olsun Ziyareti

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ ve Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Didim Şoförler Odası Başkanlığına seçilen Savaş Cengiz'i ziyaret etti.

Oda Başkanı Savaş Cengiz ve ekibine başarılar dileyen Didim Ticaret Odası başkanları, yeni görevinin kendisi, Didim ve şoför esnafı için hayırlı olmasını diledi. Aynı zamanda Didim Ticaret Odası meclisinde beraber görev yaptıkları çalışma arkadaşlarının bu göreve gelmesinden memnuniyet duydukları ifade eden Üstündağ, Cengiz'in başarılı yöneticiliğini Şoförler Odası'nda da sürdüreceğine inandıklarını vurguladı.

Başkan Savaş Cengiz ise, Didim Ticaret Odası heyetine ziyaretleri için teşekkür ederek; "Yönetimimizle birlikte güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi. - AYDIN