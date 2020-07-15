Didim'deki odalar araç muayene istasyonu için görüşme yaptı Didim'de 3 oda yönetiminin temsilcileri, Tüvtürk araç muayene istasyonlarının işletmecisi Aktur AŞ'yi ziyaret ederek, ilçeye araç muayene istasyonu kurulmasını talep etti.

Didim'de 3 oda yönetiminin temsilcileri, Tüvtürk araç muayene istasyonlarının işletmecisi Aktur AŞ'yi ziyaret ederek, ilçeye araç muayene istasyonu kurulmasını talep etti.

İzmir'de gerçekleşen ziyarete Didim Ticaret Odası Başkan Vekili Hikmet Atilla, Didim Şoförler Odası Başkanı Savaş Cengiz ve Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arslan katıldı.

Genel Müdür Hasan Sağkol ile görüşen Didimli oda temsilcileri, İlçede araç muayene istasyonu bulunmaması ve gezici istasyonun da oluşan talebi karşılamamasından dolayı Didimli araç sahipleri en yakın istasyonların bulunduğu Söke ve Milas ilçelerine gitmek zorunda kaldığını ifade ettiler.

Didim'in nüfus ve araç bilgilerinin yer aldığı raporu sunan heyet ilçeye muayene istasyonu yapılması talebini iletti. Didim'in ekonomik ve nüfus büyüklüğü olarak gösterdiği gelişim sebebi ile bu yatırımın bir an önce yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Genel Müdür Sağkol, şirketlerinin Aydın ile beraber İzmir, Manisa ve Denizli illerinde araç muayene istasyonlarının işletmesini yaptığını hatırlatarak, 12 yılda özellikle nüfus artışı yaşanan yerlerden istasyon açılması talebinin geldiğini, yeni bir istasyon açılması için çevre istasyonların karşılayamayacağı kadar büyük bir potansiyel olması gerektiğini söyledi. Hasan Sağkol, Didim'de bir istasyon kurulması için fizibilite çalışması yapacaklarını şartların tutması halinde talebin yerine getirileceğini belirtti.

Didim heyeti konuyu neticelendirmek için taleplerini ilgili bakanlık ve siyasetçilere taşıyacaklarını ifade ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA