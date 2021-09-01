Didim'de "vira bismillah" diyen balıkçılar kasaları doldurdu
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Didim'de "vira bismillah" diyen balıkçılar kasaları doldurdu

Didim'de 'vira bismillah' diyen balıkçılar kasaları doldurdu
Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Didim ilçesinde, av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu balıklarla döndü.

Didim ilçesinde, av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu balıklarla döndü.

Didim'deki balıkçılar dün akşam "vira bismillah" diyerek Akbük Körfezi'ne açıldı. Gece boyu bol miktarda hamsi ve sardalya avlayan balıkçılar, sabah Altınkum Limanı'na yanaştı.

Taze balık tüketmek isteyen vatandaşlar limanda yoğunluk oluşturdu.

Tekne sahibi Hasan Olgun, havanın kendileri için iyi gittiğini belirterek, "Bol bir avcılık olacağı için bu da fiyat olarak tezgahlara yansıyacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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