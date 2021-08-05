Didim'de takla atan otomobilin sürücü yaralandı
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Didim'de takla atan otomobilin sürücü yaralandı

Didim'de takla atan otomobilin sürücü yaralandı
Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.H. yönetimindeki 11 DN 239 plakalı otomobil, Hisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde refüje çarpıp takla attı. Karşı şeride düşen otomobilin sürücüsü U.H, yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

U.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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