Didim'de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı
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Didim'de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Didim'de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı Aydın'ın Didim ilçesinde tehdit, hakaret, korkutma ve silah gösterme gibi eylemlerle nitelikli yağma yapan çete elemanları operasyonla ele geçirildi.

Didim'de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde tehdit, hakaret, korkutma ve silah gösterme gibi eylemlerle nitelikli yağma yapan çete elemanları operasyonla ele geçirildi. 5 kişilik çetenin 4 elemanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de birden fazla kişi ile tehdit, hakaret, korkutma ve silah gösterme gibi eylemlerle nitelikli yağma yaparak kendilerine menfaat sağlayan çeteye Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde R.A., H.S., Ş.G., E.Ç. adlı zanlılar göz altına alınırken şüpheliler arasında yer alan G.Ç'nin ise başka bir suçtan Söke Cezaevinde olduğu tespit edildi. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarında ise bir adet hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında Didim Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan zanlılar Didim Adliyesi'ne sevk edildi. Söke cezaevinde olan G. Ç.'nin SEGBİS yoluyla ifadesi alınırken diğer 4 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim'de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı
Didim'de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı
Didim'de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı
Didim'de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı
Didim'de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı
Didim'de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı
Didim'de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı
Didim'de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan

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