Didim'de mart ayında deniz keyfi
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Didim'de mart ayında deniz keyfi

21.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:35
Didim'de mart ayında deniz keyfi

Aydın'ın Didim ilçesinde hava sıcaklığının 20 santigrat dereceye ulaşması üzerine bazı ilçe sakinleri ve ziyaretçiler sahile akın etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde hava sıcaklığının 20 santigrat dereceye ulaşması üzerine bazı ilçe sakinleri ve ziyaretçiler sahile akın etti.

Didim'de bir süredir etkili olan yağmurun ardından güneşli hava yüzünü göstermesi üzerine vatandaşlar kendisini sokağa attı.

Güzel havayı fırsat bilenler güneşin tadını, Altınkum Plajı'nda çıkardı. Bazı vatandaşlar denize girerken bazıları da Yalı Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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