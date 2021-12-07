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Didim'de lodos çatı uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Didim'de lodos çatı uçurdu

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan şiddetli lodos denizi taşırdı, bir evin terası ve çatısı uçtu.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan şiddetli lodos denizi taşırdı, bir evin terası ve çatısı uçtu.

Didim'de etkili olan şiddetli lodos günlük hayatı olumsuz etkiledi. Lodos sebebiyle deniz taşarken yazın plaj olan bölgeler sular altında kaldı. Altınkum Mahallesi'nde bir apartmanın teras katı ve çatısı rüzgardan uçtu. Teras ve çatıda maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Didim'de lodos çatı uçurdu

Didim'de lodos çatı uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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