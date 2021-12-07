Didim'de lodos çatı uçurdu

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan şiddetli lodos denizi taşırdı, bir evin terası ve çatısı uçtu.

Didim'de etkili olan şiddetli lodos günlük hayatı olumsuz etkiledi. Lodos sebebiyle deniz taşarken yazın plaj olan bölgeler sular altında kaldı. Altınkum Mahallesi'nde bir apartmanın teras katı ve çatısı rüzgardan uçtu. Teras ve çatıda maddi hasar meydana geldi. - AYDIN