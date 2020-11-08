Didim'de kasım ayında deniz keyfi
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Didim'de kasım ayında deniz keyfi

08.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:08
Didim'de kasım ayında deniz keyfi

Aydın'ın Didim ilçesinde kasım ayı olmasına rağmen sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.

Aydın'ın Didim ilçesinde kasım ayı olmasına rağmen sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.

Termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği ilçede tatillerini sürdüren turistler, denize girip plajlarda güneşlendi.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle ünlü Altınkum Sahili'nde de yoğunluk oluştu.

Denize girmeyenler ise sahil boyunca yürüyüş yapmayı tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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