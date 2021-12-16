Son dakika haberi | Didim'de evde çıkan yangın söndürüldü
AA / Bahri Aşık - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Aydın'ın Didim ilçesindeki bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü.
DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesindeki bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi 1048 Sokak'taki binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hasara neden yangının çıkış nedeni araştırılıyor.