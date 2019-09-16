Didim'de eski 'İngiliz Pazarı' yeniden hareketlendi

16.09.2019 11:00

Aydın'ın Didim ilçesinde, belediyenin organize ettiği ikinci el ürünleri "Di-Bit" pazarı yeniden hareketlendi.



Didim'de, İngiliz vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Altınkum Palabıyık mevkiinde kurulan halk arasın da "İngiliz Pazarı" olarak tanınan eski pazar kontrolsüz büyüdüğü gerekçesiyle kapatılmasının ardın dan çarşı merkezinde Çarşamba pazarın olduğu yerde yeniden Didim Belediyesinin organize ettiği ve her pazar günleri kurulan ikinci el eşya pazarı "Di-Bit" yeni adıyla ilgi görüyor.



Her Pazar günü sabahın erken saatlerinde kurulan ikinci el sergi pazarında, ikinci el elektronik eşyadan alın kıyafetten ayakkabıya, gaz lambasından radyolara, el işlemelerinden kaset aksesuar eşyasına kadar birden çok çeşitli ürünleri sergi alanın da bulmanın mümkün olduğunu belirten emekli Basri Üstüner, tatilini Didim'de geçiren vatandaşlarca serginin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.



Ev hanımı Suzan Pamuk ise açılan sergi pazarı müşterilerine nostaljik anlar yaşattığını, kimi para kazanmak için kimi hobi için başladığı bu işi bırakamadığını, alıcının da satıcının da çoğu zaman kendinden bir şeyler bulduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA