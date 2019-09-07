Didim'de Eğitim Sen'li 3 öğretmen ihraç edildi

Didim'de Eğitim Sen'li 3 öğretmen ihraç edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce katıldıkları basın açıklamaları ve Eğitim-Sen Genel merkezinin talimatıyla katıldıkları boykotlar sebebiyle görevden alınan 3 öğretmen ihraç edildi.

07.09.2019 13:05
Didim'de Eğitim Sen'li 3 öğretmen ihraç edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce katıldıkları basın açıklamaları ve Eğitim-Sen Genel merkezinin talimatıyla katıldıkları boykotlar sebebiyle görevden alınan 3 öğretmen ihraç edildi.


6 Eylül 2019 günü aldıkları tebligatlarla ihraç edilen Eğitim Sen üyesi Dursun Keleş, Mehmet Sarıtaş ve Gökhan Gök'ün de ihraç edilen öğretmenler oldukları öğrenildi. Eğitim Sen Didim Temsilciliği konuyu yargı sürecine taşıyacaklarını dile getirdi. Basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Didim Temsilcisi öğretmen Turgay Elçi, halen devam eden mahkeme sürecine rağmen mahkeme sürecinin sonucu beklenilmeden ihraç edilen öğretmenlere karşı yapılanların adaletsiz ile hukuksuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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