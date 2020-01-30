Didim Belediyesi Akbük'te yağmur suyu kanalı yapıyor
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Didim Belediyesi Akbük'te yağmur suyu kanalı yapıyor

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akbük Mahallesi'nde çalışmaları sürdürüyor.

30.01.2020 09:37 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:42
Didim Belediyesi Akbük'te yağmur suyu kanalı yapıyor

ekipleri tarafından Mahallesi'nde çalışmaları sürdürüyor.


Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, ilçeye bağlı Fevzipaşa ve Akbük Mahallelerinde belediye ekipleri tarafından yağmur suyu kanalı yapım çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.


Şener, "Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyerek bilgiler aldım" diyerek çalışmaların kısa zaman sonra sona ereceği bilgisini verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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