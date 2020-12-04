Didim Akbük'teki kilisesinin kapatılan dış kapılarındaki tahribat kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Didim Akbük'teki kilisesinin kapatılan dış kapılarındaki tahribat kaldırıldı

04.12.2020 22:18 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:22
Didim Akbük'teki kilisesinin kapatılan dış kapılarındaki tahribat kaldırıldı

Didim'e bağlı Akbük mahallesinde bulunan ve şu ana kapalı olan tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'nin iki kapısının 2 ay önce kimliği belirsiz kişi yada kişilerce duvar örülmesiyle ilgili olarak yapılan çalışmanın ardından örülen duvarlar kaldırıldı.

Didim'e bağlı Akbük mahallesinde bulunan ve şu ana kapalı olan tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'nin iki kapısının 2 ay önce kimliği belirsiz kişi yada kişilerce duvar örülmesiyle ilgili olarak yapılan çalışmanın ardından örülen duvarlar kaldırıldı.

Osmanlı döneminde 1870'lerde yapılan ve işlevini Cumhuriyet yılları başlarına kadar sürdüren Didim'in Akbük Mahallesi'ndeki Rum Ortodoks Kilisesi'nin duvarla örülü iki kapısı yeniden açıldı. Eylül ayı içerisinde konunun basın tarafından duyurulmasının ardından harekete geçildi. Kültür ve Turizm bakanlığına ait olan tarihi kilisede inceleme yapılmasının ardından örülen duvarlar yerlerinden kaldırılarak kilisenin kapıları eski haline getirildi. Aydın Vali yardımcısı Rıza Dalan ve Didim Kaymakamı Halil Avşar kilisede yapılan çalışmaları yerinde görerek incelemelerde bulundu. - AYDIN

Didim Akbük'teki kilisesinin kapatılan dış kapılarındaki tahribat kaldırıldı
Didim Akbük'teki kilisesinin kapatılan dış kapılarındaki tahribat kaldırıldı
Didim Akbük'teki kilisesinin kapatılan dış kapılarındaki tahribat kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı
Kocaelispor'da vaka sayısı 17'ye ulaşınca tesisler dış dünyaya kapatıldı
Bilecik'te temaslı kişilere istekleri kapılarına kadar götürüldü
Bilecik'te temaslı kişilere istekleri kapılarına kadar götürüldü
'Oltu taşı' daha fazla kişiye ekmek kapısı olacak
"Oltu taşı" daha fazla kişiye ekmek kapısı olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Kenan Işık Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Diego Armando Maradona
Spor Falcao Samatta Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Didim Akbük'teki kilisesinin kapatılan dış kapılarındaki tahribat kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 22:29:40. #1.14#
title