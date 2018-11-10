Didim AK Parti'de 4 İsim Adaylık İçin Başvurdu

AK Parti'den Didim Belediye Başkan aday adaylığı için dört isim aynı gün başvuruda bulundu.

AK Parti'de yerel seçimler için aday adaylığı süreci başlarken, AK Parti Didim ilçe teşkilatı bir günde 4 aday adayının başvurusunu aldı. AK Parti'den Didim belediye başkan aday adayı olan Ramazan Boztürk, Bülent Öz, Kadri Kabak ve Cengiz Bayar dosyalarını İlçe Başkanı Maşallah Subaşı'ya teslim etti. Rahatsızlığı sebebiyle ilk olarak Cengiz Bayar dosyasını teslim ederken, Ramazan Boztürk, Bülent Öz, Kadri Kabak ise aynı saatte parti binasına gelerek dosyalarını teslim ederek birlikte poz verdiler.

AK Parti'de aday adaylığı seçim çalışmalarını yürüten Ramazan Boztürk İlçe Tarım Müdürlüğündeki görevinden istifa ederken, İş-Kur Genel Müdür yardımcısı olan Kadri Kabak'ta istifasını sundu. İnşaat Mühendisi olan Bülent Öz ile Özel bir hastanenin müdürlüğünü yürüten Cengiz Bayar'da adaylık için yarışan isimler arasında yerini aldı.

AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ise aday adayı olan isimlerin dosyalarını eksiksiz sunduklarını belirterek, sürecin partiye, Didim'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. - AYDIN