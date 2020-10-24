Didim açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Didim açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

24.10.2020 02:01 | Son Güncelleme: 24.10.2020 02:04
Didim açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, botları arızalanan 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, botları arızalanan 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bindikleri lastik bot makine arızası nedeniyle Tekağaç Burnu açıklarında sürüklenen düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

Ekipler, bottaki 28 kişiyi kurtardı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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