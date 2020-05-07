Didem Uzel Sarı'nın, Galatarasaray hayranlığı çocuğunun isme yansıdı

İş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra yaşamını Amerika'da sürdüren Oyuncu ve Model Didem Uzel Sarı ailesiyle birlikte MAG Mayıs sayısının kapağı oldu.

Oğlu Leo Aslan Sarı'dan sonra değişen hayatını ve karantina günlerine kadar pek çok konuyu özel röportajında anlatan Sarı, Anneler Günü içeriği ile sizlerle buluşuyor…

Hamile kaldıktan sonra hamilelik sürecinin zor geçmesinin çocuk büyütmeye dair kaygılarını ortaya çıkardığını anlatan Didem Uzel Sarı "Fakat hamilelik hiçbir şeymiş. Aslan doğduktan sonra anladım. Kafanızda ne planlarsanız planlayın hiçbiri bir bebek doğduktan sonra o plana göre işlemiyor. Ben tamamen anneliğe ve hamileliğe kendimi planlamış ve programlamış olduğum için sonrasını hiç düşünmedim. Nasıl büyütürüm nasıl olur diye. Ama bildiğim bir şey vardı Aslan'ı hep kendim büyütecek kimseye emanet etmeyecektim ki öyle de oldu. Hiçbir zaman bakıcısı, bana eşim dışında yardım eden kimse olmadı. Evimize, diğer işler için gidip gelen de kimse olmadı. Dolayısıyla hayatım tamamen değişti. Uyku düzeni, sıcak yemek yemelerim kahve içmelerim bile. Bu sadece esprili basit bir yaklaşımdı ama annelik gerçekten ateşten gömlek giymek gibi. Aslan tam okula başlamıştı ve ana okula gidiyordu. Tam düzenli bir hayatımız olacak derken; bu salgın, pandemi süreci bütün düzenimizi bozdu yeni bir düzen kurduk. Dolayısıyla şimdi 3.5 yaşında bir çocukla sabah yedi buçuktan akşam dokuza kadar hiç ayrılmadan beraberiz. Gerçekten bu benim planladığımın dışında ve bu düzende de gitmek zorundayız. Tamamen bir bebek yapmayı planlarken şu an anki planlarım yüzde 100 değişti" açıklamasında bulundu.

GALATARASARAY VE LEONARDO DİCAPRİO HAYRANLIĞI İSME YANSIDI

Çocuğunun ismine nasıl karar verdiğine dair hikâyeyi de paylaşan Didem Uzel Sarı "Ben anne olmaya karar verdiğimde inşallah bir oğlum olur duasını çok etmiştim. Amerika'da yaşadığımız ve ABD vatandaşı olacağı için bir kere kolaylık olsun ona düşüncesi hep kafamdaydı. Arkadaşları arasında da rahat telaffuz edilsin diye ilk isminin yabancı isim olacağı kesindi. Leo ismine ise seneler önce hamile kalmadan çok uzun zaman önce karar vermiştim. Nereden geliyor bu karar diye soracak olursanız, Leonardo DiCaprio hayranlığımdan. Hamile kaldığım sürece hatta çocuğum ona benzesin diye çocukluk resmini telefonumun ekran görüntüsü bile yapmışlığım var. Bu kadar benzedi… İkinci ismini Türk ismini hiç düşünmemiştim. Ona da babası karar versin demiştik. Aradık aradık. Sonra bir gün babası 'Aslan olsun zaten Leo'nun Türkçesi' dedi. Koyu da Galatasaraylı kendisi. Aslan oldu. İlk hastanede cinsiyetini öğrendiğimizde Leo geliyor Leo demiştim. Doğuma bir ay kala da Aslan eklendi. Leo Aslan oldu" ifadelerini kullandı.

AİLECE GÖL KENARINDA YÜRÜYÜŞ YAPMAK BİZE HAZ VERİYOR

Karantina günlerinin nasıl geçtiğine dair de açıklamalarda bulunan Sarı sözlerine şunları ekledi:" En çok sevdiğimiz ve keyif aldığımız şey beraber evde oynadığımız aile oyunları. Kovalamaca, saklambaç zıplamak, koşuşturmalı boğuşmalı bütün oyunları çok seviyor. Beni ve babasını oyun arkadaşı seçiyor ve çok keyif alıyor. Tabi ki biz günün sonunda çok yoruluyoruz. Suluboya ile resim yapmak, hamurlarla oynamak, evde yemek yapmak, smoothie, kahve hazırlamak bunları aktiviteden saymıyorum bile artık. Ailece göl kenarında yaptığımız yürüyüşler ise çok keyifli bize haz veren şeyler."

Kaynak: Bültenler