Didem soydan ve Burak Deniz ayrıldı mı? Burak Deniz ve Didem Soydan neden ayrıldı?

Bir süredir birlikte olan Didem Soydan ve Bırak Deniz'in ayrıldıkları haberi yayıldı. İkili neden ayrıldı? Didem soydan ve Burak Deniz ayrıldı mı? Burak Deniz ve Didem Soydan neden ayrıldı? Didem Soydan ayrılık haberlerine ne yanıt verdi?

Oyuncu Burak Deniz ve Manken Didem soydan bir süredir beraber. İkili hakkında sürekli ayrılık haberleri gündeme geliyor. Peki, Didem soydan ve Burak Deniz ayrıldı mı? Burak Deniz ve Didem Soydan neden ayrıldı?

DİDEM SOYDAN VE BURAK DENİZ AYRILDI MI?

Burak Deniz bir süredir manken Didem Soydan ile aşk yaşıyor. İkilinin bu sabah kavga edip ayrıldıkları haberi gündeme geldi. Burak Deniz, Maraşlı dizisindeki partneri Alina Boz ile çekim fotoğrafları yayınladı. Bunun üzerine Didem Soydan'ın kıskançlık krizine girdiği iddia edildi.

BURAK DENİZ VE DİDEM SOYDAN NEDEN AYRILDI?

Kıskançlık krizleri sonrası, açıklama yapan kişi Didem Soydan oldu. İlişkilerinin devam ettiğini, çıkan haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çıkan haberlere çok şaşırdığı görülmekte.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı. İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı. Didem Soydan, modellik işine girmeden önceki işinde yani Diesel mağazasında sonradan modacı olan Umut Eker ile birlikte çalışıyorlardı.