Didem Soydan, Tanıtım İçin Üstsüz Poz Verdi
Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan, şimdi de tanıtım için verdiği üstsüz pozla gündeme geldi.
Model Didem Soydan, oyuncu Beril Kayar'la birlikte bir çanta markasının çekimleri için objektif karşısına geçti.
ÜSTSÜZ POZ VERDİ
Didem Soydan ve Beril Kayar, İnstagram hesaplarından üstsüz bir şekilde görüldükleri fotoğrafı birbirlerini etiketleyerek paylaştılar.
"BİLMEZ MİYİM"
Fotoğrafa "Biliyorsun" notunu düşen Beril Kaya'ya, model arkadaşı Didem Soydan'ın "Bilmez miyim" cevabını vermesi dikkati çekti.
İşte Didem Soydan'ın o pozu;
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