Didem Soydan'ın montu olay oldu
21.11.2020 21:04 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:08
Model Didem Soydan, önceki akşam Nişantaşı'daydı. Yeni yasaklar öncesi bir kafede arkadaşlarıyla kahve içen Soydan, bir kaç saat sonra mekandan tek başına ayrıldı. Soydan'ın iki büyük beden montu sosyal medyada alay konusu oldu
Ünlü model bu soru sonrası, "Arkadaşlar özel hayatımı sokakta sizinle konuşmam. Sadece arkadaşlarımla konuşurum" cevabını verdi.& ;
Soydan'ın Soydan'ın iki büyük beden montu ve saygısız üslubu sosyal medyada tepki çekti.
Kaynak: Snob Magazin