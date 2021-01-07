Didem Soydan: 2020 biraz can sıkıcıydı
07.01.2021 07:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 07:43
Yakın arkadaşı Umut Eker'le mağazaları gezen Soydan, kendi markası için özel tasarımlar yapacağını söyledi.
Yakın arkadaşı Umut Eker'le mağazaları gezen Soydan, kendi markası için özel tasarımlar yapacağını söyledi. Ünlü model "2020 sizin için nasıl geçti?" sorusuna şu cevabı verdi: "Herkes gibi geçti. Biraz can sıkıcıydı. Yeni yılda tüm insanlığa sağlık diliyorum. Başka bir şey istemiyorum."
Kaynak: Hürriyet