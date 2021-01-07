Didem Soydan: 2020 biraz can sıkıcıydı

Yakın arkadaşı Umut Eker'le mağazaları gezen Soydan, kendi markası için özel tasarımlar yapacağını söyledi. Ünlü model "2020 sizin için nasıl geçti?" sorusuna şu cevabı verdi: "Herkes gibi geçti. Biraz can sıkıcıydı. Yeni yılda tüm insanlığa sağlık diliyorum. Başka bir şey istemiyorum."

Kaynak: Hürriyet