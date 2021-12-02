Didem Soydan'dan bikinili pozlar
Son dönemin en çok konuşulan modellerinden biri olan Didem Soydan, arkadaşı Umut Eker'le Amerika Miami tatiline devam ediyor. Ünlü model, bikinili karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Burak Deniz'le ayrılan Didem Soydan, Amerika tatiline devam ediyor. Umut Eker ile Miami'de tatil yapan ünlü model, bikinili pozlarını Instagram'dan paylaştı.
Bikinisinin altına spor ayakkabı giyerek poz veren Soydan, düzgün fiziği ve güzelliğiyle beğeni yağmuruna tutuldu.
Her dönem sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken Soydan'ın son karesine ateş ve kalp emojisi bırakıldı.