Didem Soydan'dan bikinili pozlar

Burak Deniz'le ayrılan Didem Soydan, Amerika tatiline devam ediyor. Umut Eker ile Miami'de tatil yapan ünlü model, bikinili pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Bikinisinin altına spor ayakkabı giyerek poz veren Soydan, düzgün fiziği ve güzelliğiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Her dönem sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken Soydan'ın son karesine ateş ve kalp emojisi bırakıldı.