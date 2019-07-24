Didem Madak'ın 8. ölüm yıl dönümü! Didem Madak kimdir?

Genç yaşta kanser sebebiyle hayatını kaybeden 90 kuşağının en iyi şairleri arasında olan Didem Madak'ın ölüm yıl dönümünde hayatı merak ediliyor. Didem Madak hayatı, sözleri, şiirleri…

DİDEM MADAK ŞİİRLERİ

DİDEM MADAK KİMDİR?

Başarılı şair Didem Madak, 8 Nisan 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Annesi 38 yaşındayken beyin kanseri yüzünden yaşamını yitirdi. O yıllarda Didem Madak 12, kız kardeşi ise 7 yaşındaydı. Şiirlerinde de annesinin acısına yer verir. Türkiye'deki ilköğrenim eğitiminin ardından, babasının iş için gittiği Cenevre-İsviçre'de, College Calvin lisesinde orta öğretimini tamamladı.

GRAPON KÂĞITLARI İLK KİTABIYDI

Madak, 1980-84 yılları arasında Amerika'da California State University, Long Beach Üniversitesi'nin Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Türkiye'ye döndükten sonra, ODTÜ'de yüksek lisansa başladı ve önce ODTÜ'de, sonra da Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Grapon Kâğıtları isimli ilk kitabı İnkılap Kitabevi Şiir Ödülü'nü almaya hak kazandı. İngilizce ve Fransızcadan çeviriler yaptı. John Updike'ın S. adlı romanının çevirisi 1992 yılında yaptı.

KANSER NEDENİYLE YAŞAMA VEDA ETTİ

İlk şiirleri de dahil olmak üzere şiirleri Öküz, Ludingirra ve Sombahar dergilerinde yayımlandı. 2005 yılında evlendi ve 3 yıl sonra da annesinin adını verdiği kızı Füsun dünyaya geldi. 1990 kuşağının en iyi şairleri arasında yer alan Didem Madak, 24 Temmuz 2011 tarihinde kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Edirnekapı Mısır Tarlası Mezarlığına defnedildi.