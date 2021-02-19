Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programındaki olay nedir? Dilara'yı kaçıran Emrah olayı nedir?

Show TV'de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı mağdur insaların sıkıntıları üzerine konuşuluyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programındaki olay nedir? Dilara'yı kaçıran Emrah Gündoğdu olayı nedir?

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME-EMRAH GÜNDOĞDU OLAYI

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 132. Bölümünde 21 yaşındaki Dilara, polis olma hayaliyle dolandırıcıların eline düştü. Dilara'nın babası Hasan Bey kızının bir an önce kızına kavuşmak istiyor.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 132. Bölümünde 21 yaşındaki Dilara'yı polis olacağı vaadiyle dolandıran Emrah, kendisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirmek isteyen Vazgeçme muhabirlerini tehdit etti. Didem Arslan Yılmaz tehditler nedeniyle asla geri adım atmayacağını, savcıların da programı takip ettiklerinin altını çizdi.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 133. Bölümünde aylardır kayıp olan Dilara canlı yayına bağlandı. Dilara kendi rızasıyla Emrah'ın yanında olduğunu, Emrah'ın evli olduğunu bildiğini ve boşandıktan sonra kendisiyle evleneceğini söyledi. Ailesi ile konuşmak istemeyen Dilara, annesi konuşmak isteyince telefonu kapatmıştı.