Didem Arslan Yasin bulundu mu sorusu Didem Arslan'la Vazgeçme izleyicileri tarafından merak ediliyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 361. Bölümünde; 2016 yılında evinin önünden kaybolan 6,5 yaşındaki Yasin Şahin'in annesi Ümmü Şahin ve babası Yavuz Şahin Vazgeçme'ye başvurdu. Peki, Didem Arslan Yasin bulundu mu? Yasin'e ne oldu?

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME YASİN BULUNDU MU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 361. Bölümünde; 2016 yılında evinin önünden kaybolan 6,5 yaşındaki Yasin Şahin'in annesi Ümmü Şahin ve babası Yavuz Şahin Vazgeçme'ye başvurdu. Ümmü'nün o dönemde şüphelendiği köyden Dursun Aydoğan, yayına bağlanıp, soruları yanıtladı.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç, Vazgeçme'ye başvurdu. Yılmaz Kılınç'ın çocuklarının suçladığı üvey anne Rukiye Öz ile yüzleşti. Olay yerine ilk giden Çataklı köyünden Vasfi, Rukiye hakkında şoke eden iddilarda bulundu.

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