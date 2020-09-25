Diabate kimdir? Fousseni Diabate kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Diabate golleri
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Diabate kimdir? Fousseni Diabate kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Diabate golleri

25.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:28
Diabate kimdir? Fousseni Diabate kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Diabate golleri

Performansı ile dikkatleri çeken Fousseni Diabate hakkında pek çok araştırma yapılıyor. Fousseni Diabate kimdir? Fousseni Diabate kaç yaşında, nereli? Fousseni Diabate hangi mevkide oynuyor gibi soruların cevaplarını derledik.

Spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden olan Fousseni Diabate, kariyeri ve performansı ile emrak ediliyor. Peki, Fousseni Diabate kimdir? Fousseni Diabate kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? İşte, Fousseni Diabate'nin merak edilenleri!

FOUSSENİ DİABATE KİMDİR?

Fousseni Diabaté 18 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur.

Leicester City takımından kiralık olarak Sivasspor'da Ofansif orta saha ve forvet olarak görev yapan Malili futbolcudur.

Diabaté, kovulana kadar yedi yıl boyunca Stade Rennais altyapısında forma giydi ve ardından Stade de Reims'e transfer oldu. Guingamp'ın rezerv takımında oynadıktan sonra 20 Haziran 2017 tarihinde Gazélec Ajaccio'ya katıldı.Profesyonel olarak ilk maçına Gazélec Ajaccio formasıyla 28 Temmuz 2017 tarihinde Ligue 2'de 1-1 berabere kaldıkları Valenciennes FC karşısında çıktı. Takımının golünde asist yaptı.

13 Ocak 2018 tarihinde Diabaté, açıklanmayan bir bedel karşılığında Leicester City'ye transfer oldu. İki hafta sonra Leicester City adına ilk maçına FA Cup dördüncü turunda Peterborough United karşısında çıktı ve 5-1'lik galibiyete iki golle katkıda bulundu.

Ocak 2019'da Sivasspor'a kiralandı.

Diabate kimdir? Fousseni Diabate kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Diabate golleri

FOUSSENİ DİABATE KAÇ YAŞINDA?

95 doğumlu genç oyuncu 24 yaşındadır.

DIABATE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

1,75 cm boyunda olan genç ismin baş mevki sağ kanattır. Yan mevki olarak sol kanatta yer alıyor.

DIABATE PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri:

2.20 milyon EURO

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