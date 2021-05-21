DHMİ Genel Müdürlüğünün 88. kuruluş yıl dönümü
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DHMİ Genel Müdürlüğünün 88. kuruluş yıl dönümü

DHMİ Genel Müdürlüğünün 88. kuruluş yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 88. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü tarafından paraşüt gösterisi yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 88. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü tarafından paraşüt gösterisi yapıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Abdurrahman Batur ve personel huzura kavuşan Namaz Dağında düzenlenen etkinlikte paraşütle atlayış gerçekleştirdi.

Batur ve personel atlayış sırasında DHMİ bayrağı açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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