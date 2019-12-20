DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı
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DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Oya Aslan ile örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Yüksel Doğan'ın yakalandığı bildirildi.

20.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:00
DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı

'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan ile örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen 'ın yakalandığı bildirildi.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, DHKP-C'ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Örgütün avukat yapılanmasına dönük operasyonda, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Oya Aslan ile örgüt üyeliğinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksel Doğan'ın akşam saatlerinde İstanbul'da yakalandığı belirtildi. Yakalanan Oya Aslan'ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan teröristler listesi'nde "yeşil" kategoride yer aldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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