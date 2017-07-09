Dha Yurt: PKK Saldırısında Ölen İşçilerin Cenazeleri Memleketlerine Gönderild

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlediği saldırıda ölen ve otopsileri tamamlanan 4 işçiden 2'sinin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Yüksekova İlçesi Çobanpınar Bölgesi'nde güvenlik yolunun yapımını üstlenen firmanın şantiyesine giden iş makinlerini taşıyan 2 TIR ile bunlara eşlik eden 2 binek tipi araca, bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Dursun Doğan, Sadık Aktaş, Hüseyin Kartal ve Harun İbişoğlu yaşamını yitirirken, Süleyman Kaya yaralandı. Binek tipi bir aracı ateşe verdikten sonra kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan hava destekli operasyon devam ederken, 4 işçinin cenazeleri de otopsi işlemleri için Van'a getirildi.



Van Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesinde otopsileri tamamlanan Hüseyin Kartal'ın cenazesi Malatya'ya, Harun İbişoğlu'nun cenazesi de ambulansa Erzurum'a gönderilirken, Dursun Doğan ile Sadık Akdaş'ın cenazeleri ise uçakla Ankara'ya gönderilecek.



HİÇBİR İDEOLOJİLERİ YOKTU



Öldürülen işçilerin arkadaşları hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. Arkadaşlarının siyasi amaçlarının, ideolojilerinin olmadığını ve ekmek parası kazanmak için çalıştıklarını anlatan iş makinesi operatörü Hüseyin Cananierol, öldüklerini de televizyonda öğrendiğini söyledi. 2 gün önce birlikte olduklarını anlatan Cananierol, şöyle dedi:



"Telefonla ulaşamayınca ısrarla aradım. Akşam saatlerinde de televizyonda vefat ettiklerini öğrendim. Bu arkadaşlarımız ekmeğini çok zor kazanan insanlar. 15-20 günde bir gece evinde kalan, bazende 2 ayda bir kalabilen insanlar. Yani ekmeğini direksiyonda, yollarda, teneke kutu içerisinde geçiren insanlar. Hiçbir siyasi amaçları, ideolojileri yok. Ekmek kavgasında vuruldular, katlettiler. Savunmasız, silahsız insanlara pusuya yatıp ateş etmek çok basit. Ekmeğinin peşinde olan sıradan insanlar. Hepsinin çocukları var. Ailece tanıdığım insanlar. Çok zor. Allah hepsine sabır versin."



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Morg önünde bekleyenler



-Bekleyenlerden görüntü



-Tabutların ambulanslara konulması



-Ağlayan yakınları



-Detaylar



-İşçi yakını ile röp



Murat ÇAĞLAR/VAN, -



======================================================