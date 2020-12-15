Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor

15.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:10
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor

KUZEY Marmara Otoyolu'nun İzmit-Akyazı arasında kalan kesimi 19 Aralık günü törenle açılacak.

KUZEY Marmara Otoyolu'nun İzmit-Akyazı arasında kalan kesimi 19 Aralık günü törenle açılacak.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi de uluşama açılıyor. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Kınalı mevkiinden başlarken, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son buluyor. 6 kesimden oluşan projenin diğer kesimleri ulaşıma açılırken, son kesimi olan İzmit-Akyazı etabında ise son çalışmalar yapılıyor. Güzergah üzerindeki bağlantı yolları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da trafik yoğunluğunun azalması bekleniyor. Proje kapsamında inşa edilen gidiş ve geliş yolu 4'er şeritten oluşurken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli tünelleri ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğine sahip. 398.4 kilometreyi bulan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı kesimi 19 Aralık günü törenle açılacak.


- Sakarya
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

İlgili Haberler

Bakan Karaismailoğlu: 'Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı Kesimini 19 Aralık'ta açacağız'
Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı Kesimini 19 Aralık'ta açacağız"
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Haluk Bilginer
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Çağdaş Atan Samet Aybaba
Tüm Haberler Çocuk S 400 Ak Parti Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:10:02. #1.15#
title