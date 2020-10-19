Kadir Şeker'in avukatlarından, 12,5 yıl hapis cezasına itiraz
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Kadir Şeker'in avukatlarından, 12,5 yıl hapis cezasına itiraz

19.10.2020 11:36 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:48
Kadir Şeker'in avukatlarından, 12,5 yıl hapis cezasına itiraz

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen hapis cezası ve tutukluluk halinin devamı kararına itiraz için avukatları...

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen hapis cezası ve tutukluluk halinin devamı kararına itiraz için avukatları Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. 

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi.

Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ekim günü görülen karar duruşmasında önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza; önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilip, tutukluluk halinin devamına karar verildi.CUMHURİYET SAVCILIĞI İTİRAZDA BULUNDU Mahkemede verilen mütalaada haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep eden Cumhuriyet Savcılığı, cuma günü Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne verilen karar için itiraz edip, talebini yeniledi. AVUKATLARI KARAR İTİRAZDA BULUNDU Kadir Şeker'in avukatları da yerel mahkemenin verdiği hapis cezası ve tutukluk halinin devamı kararına itiraz için bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini belirterek, "Kadir Şeker için istinaf mahkemesine itiraz dilekçesi verdik. Ayrıntılı istinaf dilekçemizi de gerekçeli kararın bize tebliğinin ardından sunacağız. Ayrıca Kadir Şeker'in tutukluk halinin devamına da itiraz ettik" dedi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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