DHA YURT BÜLTENİ - 22

Farklı noktalarda 6 kez taşa takıldı; eline 30 dikiş atıldı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde yaşayan Recep Dimaoğlu (59) araçların park yapmasını engellemek amacıyla kaldırıma koyulan betona takılarak düştü. Elindeki cam kavanozun kırılması sonucu elinde ve kolunda kesikler oluşan Dimaoğlu'nun yarasına 30 dikiş atıldı.

Erenler Hacıoğlu Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde geçen cuma günü meydana gelen olayda, kaldırımlara araç park etmemesi için koyulan beton taşlara takılan 3 çocuk babası Recep Dimaoğlu, yere düştü. Dimaoğlu'nun elindeki kavanozun kırılması nedeniyle el ve koluna batan camlar yüzünden 4 saat süren bir ameliyata alınarak, koluna 30 dikiş atıldı.

Daha önce de taşlara takılıp düştüğünü belirten Recep Dimaoğlu, "Bu taşlar her yerde mevcut ve çok yoğunlukta. Amacı nedir belirsiz. Çok kan kaybım oldu. Parmaklarım tahrip olmuş, alttan sinirler kopmuş ve ana damar kesilmiş. 30 dikiş var şuan, işimden gücümden oldum. Sağlığımdan oldumö dedi.

Farklı noktalarda 6 kez taşlara takıldığını iddia eden Dimaoğlu, "Daha önceki takıldığım zamanlarda kendimi kıl payı kurtardım. Ama en son ki olayda refleks gösteremedim. Kavanoz kırılarak elimi kesti. Çok büyük zarar var elimde. Kavanoz elimi, sinirlerimi, damarımı kesmiş. Toplamda 30 dikiş atıldı elime. 3 tane parmağım şuanda hareket ettiremiyorum, parmaklarımda can yok. Bu hadise sadece benim değil birçok yakınımın da başına gelmiş.ö diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı