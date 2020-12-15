12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş
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12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş

15.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:59

Sivas'ta kendisini atlama ipiyle doğal gaz borusuna asan 12 yaşındaki kız çocuğunun, deneme sınavında başarısız olması üzerine babasının kızması nedeniyle intihar ettiği öğrenildi.

Dün saat 17.00 sıralarında, giyim mağazası işleten T.A. ve İ.A. çiftinin 2 çocuğundan büyüğü T.A. adlı kız çocuğu, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini atlama ipiyle doğalgaz borusuna astı.

ANNESİ BULDU

Bir süre sonra eve gelen annesi İ.A. kızını boruya asılı buldu. İpi keserek kızını indiren anne, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. T.A. eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan kız çocuğu, doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SINAVDA BAŞARISIZ OLUNCA BABASI KIZMIŞ

T.A'nın, önceki gün deneme sınavına girdiği ancak başarısız sonuç aldığı, bunun üzerine babasının kendisine ders çalışmadığı için kızdığı öğrenildi. Bu nedenle T.A'nın, anne ve babasının iş yerinde, kardeşinin de dershanede olduğu sırada sandalyeye çıkarak, evin giriş kapısının arkasındaki doğalgaz borusuna kendisini atlama ipiyle astığı belirtildi.

12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş

BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan T.A'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. T.A. bugün Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Ay Yıldız Camisi'nde pandemi kuralları çerçevesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan aile ve yakınlarının büyük üzüntü içinde olduğu görüldü.

12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alperen YILDIZ

Haber Yorumları (8)
ENİS: ''BULUĞ ÇAĞI SENDROMU''. HAYATININ DİĞER EVRELERİNDEKİ YAŞANTISINDA UMURSAMAYACAĞI, ''İNCİR ÇEKİRDEĞİNİ DOLDURMAYACAK''NEDENLE BENZER OLAYLAR ÇOK OLUYOR. FAZLA HAP İÇMEK, EVDEN KAÇMAK BAŞKA BİR VERSİYONU. GELDİĞİ YAŞA İLAVE KADINLIK HORMONLARININ BEYNE VE VÜCUDA ADAPTASYON SÜRECİ HER ERGEN İÇİN GEÇERLİ. HAYATINA ÇOK KOLAY SON VEREN KIZIMIZA, YOKSA ÖLMEDEN ÖLEN BABAYA MI ACYALIM, BİLEMEDİM DOSTLAR. ALLAH İNTİHAR GÜNAHINI AFFETSİN, RUHU ŞAD OLSUN.
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EVLATLARIMIZ: Derslerin kötü olması bir çocuğu anne babanın gözünde küçültmez küçültmemeli. Hayat okuldaki başarıdan ibaret değil. Her anne baba çocuğunun okul başarısını önemser ama yeri geldiğinde çocuğunun aldığı bir tek nefes için her şeyini feda eder. YANİ EVLATLARIMIZ, OKULDAKİ BAŞARINIZ ELBETTE GURURUMUZU OKŞAR AMA SİZİN İYİ BİR İNSAN OLARAK YETİŞMENİZ BİZİM İÇİN HER ŞEYDEN DAHA DEĞERLİDİR. ! SİZİN TEK BİR TIRNAĞINIZA FEDA OLSUN TÜM BUNLAR. DEĞER Mİ GEÇİCİ MUTLULUKLAR İÇİN BÖYLESİ BİR SON. . . SEVGİLERLE.
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BDS: Emin misiniz kendi kendini asacagina ya bence araştırılsın
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