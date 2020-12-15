12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş

Sivas'ta kendisini atlama ipiyle doğal gaz borusuna asan 12 yaşındaki kız çocuğunun, deneme sınavında başarısız olması üzerine babasının kızması nedeniyle intihar ettiği öğrenildi.

Dün saat 17.00 sıralarında, giyim mağazası işleten T.A. ve İ.A. çiftinin 2 çocuğundan büyüğü T.A. adlı kız çocuğu, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini atlama ipiyle doğalgaz borusuna astı.

ANNESİ BULDU

Bir süre sonra eve gelen annesi İ.A. kızını boruya asılı buldu. İpi keserek kızını indiren anne, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. T.A. eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan kız çocuğu, doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SINAVDA BAŞARISIZ OLUNCA BABASI KIZMIŞ

T.A'nın, önceki gün deneme sınavına girdiği ancak başarısız sonuç aldığı, bunun üzerine babasının kendisine ders çalışmadığı için kızdığı öğrenildi. Bu nedenle T.A'nın, anne ve babasının iş yerinde, kardeşinin de dershanede olduğu sırada sandalyeye çıkarak, evin giriş kapısının arkasındaki doğalgaz borusuna kendisini atlama ipiyle astığı belirtildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan T.A'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. T.A. bugün Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Ay Yıldız Camisi'nde pandemi kuralları çerçevesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan aile ve yakınlarının büyük üzüntü içinde olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alperen YILDIZ