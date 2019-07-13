İnşaat işçilerini taşıyan servis takla attı! 1 ölü, 5 yaralı
Adana'da işçileri taşıyan servis seyir halindeyken takla attı. Kazada inşaat işçisi Osman Kocaman hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Adana'da işçi taşıyan bir servisin seyir halindeyken takla atması sonucu meydana gelen kazada inşaat işçisi Osman Kocaman(49) öldü, araçtaki diğer 5 kişi yaralandı.
İNŞAAT İŞÇİSİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kaza, Kozan ilçesinde saat 19.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, göre Feke'de BİR inşaatta çalışan işçi grubunu Kozan'a götüren Yusuf Çankaya yönetimindeki 01BR302 plakalı minibüs Feke Kozan yolu Sıralif Mevkiinde takla atması sonucu araçta bulunan şoförle birlikte Yılmaz Çankaya, Osman Kocaman(49) ağır, Abdullah Kocaman, Selim İlhan (57) Osman Koray(50) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kozan devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Osman Kocaman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsunCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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hayatını kaybeden kardeşimize ALLAH rahmet eylesin. yaralılara acil şifalar versin çok geçmiş olsun. .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır