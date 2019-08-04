DHA YURT BÜLTENİ-17

Suvarlı beldesinde seçmen sandık başında (2)

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE AK PARTİ'Lİ AĞIR BAŞKAN SEÇİLDİ

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı, Suvarlı beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan İYİ Parti Adayı Mikail Ağır'ın mazbatasının iptalinin ardından tekrarlanma kararı alınan seçimde bu sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Ardından oy sayımına geçildi. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mazbatası iptal edilen Mikail Ağır'ın, AK Parti'den aday olan eşi Gülfer Ağır, seçimi kazandı. Seçimlerde 1661 seçmen 7 sandıkta oy kullanırken, yapılan sayımlarda AK Parti adayı Gülfer Ağır 894 oy, Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı 696 oy, BTP adayı Mustafa Doğan 8 oy alırken, 63 oy geçersiz sayıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sandıkların açılması

Oyların sayılması

Açılan oyların okunması

Zarfların sayılması

Jandarma

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 182 MB

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Mersin'de trafik kazası: 12 yaralı

MERSİN'de özel halk otobüsünün, işçileri taşıyan servis otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu eski otogar kavşağında meydana geldi. Sanayi bölgesindeki tali yoldan D-400'e çıkmak isteyen 33 H0074 plakalı özel halk otobüsü, bir bakliyat firmasının çalışanlarını taşıyan 33 DUG 49 plakalı servis otobüsüne yandan çarptı. Kazada servisteki 12 işçi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi çağırıldı. Halk otobüsünde yolcu olmaması yaralı sayısının artmasını önlerken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı 3'ü ağır 12 yaralı,çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bir süre trafiğe kapatılan yolda ters yönde seyreden başka bir özel halk otobüsünün sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinin genel görüntüsü

Otobüsün genel ve detay görüntüleri

Çevrede bekleyen vatandaşlar

Ters yönde giden başka bir otobüsün görüntüsü

SÜRE: 01'38" BOYUT: 177 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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Binada yangın çıkınca terasa sığınanları, polis ve itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerden kaçıp, binanın terasına çıkan 15 kişiyi polis ve itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın, söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Siverek'e bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan, 4 katlı binanın 1'inci katındaki evde, öğleden sonra, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanla kaplanan binada oturan 15 kişi, hemen terasa çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri ise söndürme çalışması başlattı. Alevlere, polis ekipleri de TOMA'lardan su sıkarak, müdahale etti. Bu sırada terasta bulunan 15 kişi, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan bina

Dumanlar ve toplanan kalabalık

Yangına müdahale eden itfaiye ekibi

TOMA'nın yangına müdahalesi

2 kişinin ambulansa alınması

Genel ve detay görüntüler

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), -

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Çorum'da yangın: 7 ev yandı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde meydana gelen yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Sorkun köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köyülülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alevleri söndürme çalışması

Haber-Kamera: – Yusuf ÇINAR- ÇORUM

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Bucak'ta orman yangını

BURDUR'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm kızılçam ormanı yandı.

Bucak'a bağlı Elsazı köyü Boztepe mevkiinde saat 17.00 sıralarında kızılçam ormanlarının bulunduğu derede yangın başladı. İhbar üzerine yangın söndürme helikopteri, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve 4 arazözle alevlere müdahale edildi.

Yangının başladığı noktaya kısa sürede müdahale eden ekipler alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yangın nedeniyle 4 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangın söndürme helikopterinin alevlere su atması

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

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Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

ÇORUM'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sadık G. (66), tartıştığı eşi Dudu G.'yi (82) ruhsatsız tabancayla vurarak, yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan çift, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Olay, akşam saatlerinde, merkeze bağlı Karahisar köyünde meydana geldi. Sadık G. ile eşi Dudu G. arasında, evlerinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Sadık G., tartışma sırasında, ruhsatsız tabancayla eşine 2 el ateş etti. Dudu G.'nin kanlar içinde yere yığıldığını gören Sadık G., aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyup, eve gelen çiftin yakınları ve köylülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği çifti ilk müdahale sonrası ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sadık G. ile eşi Dudu G.'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastaneye ambulansla getirilen karı koca

-Detaylar

(SÜRE: 2. Dk (BOYUT 270 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR- ÇORUM

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Kız kardeşi ile yanındaki erkek arkadaşını bıçakladı

Malatya'da, Hasan A., birlikte dolaşırken gördüğü kız kardeşi Gurbet A. ile erkek arkadaşı Kerem K.'yı bıçakla yaraladı. Polis, Hasan A.'yı gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan A., kız kardeşi Gurbet A. ve erkek arkadaşı Kerem K.'yı yan yana gördü. Hasan A.'nın ikilinin yanına gitmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan A., yanındaki bıçakla kız kardeşini ve erkek arkadaşını bıçakladı. Kanlar içinde kalan Gurbet A. ve Kerem K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hasan A. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detay

Polis ekipleri

olay yeri incelemenin çalışması

Polis şeridiyle kapanan sokak

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 137 MB

Kaynak: DHA