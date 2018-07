Dha Yurt Bülteni-16

1)FOÇA'DA OTLUK ALANDA YANGIN

İZMİR'in Foça ilçesinin Yenifoça Mahallesi'nde otluk alanda, yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü.Yenifoça Mahallesi'nde çöplük alanın üst kısmındaki otluk bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Yangını öğrenen orman ekipleri, 1 helikopterle havadan, 4 arazözle ise karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

10 HEKTARLIK ALANI ETKİLEDİ

İzmir'in Foça ilçesinin Yenifoça Mahallesi'nde çıkan yangının, 10 hektarlık alanı etkilediği kaydedildi. Yangın, Yenifoça Mahallesi Kapıkaya Mevkisi'ndeki çöplük alanında başladı, rüzgarın etkisiyle üst bölümdeki otluk ve makilik alana yayıldı. Söndürme çalışmalarına 1 helikopterin yanı sıra 1 uçak da havadan müdahale etti. Orman ekiplerinin 25 arazözü ile iftaiye araçları da söndürme çalışmalarına katıldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü görüldü.

İZMİR,

======================================================

2)KARACABEY OVASI'NDA DOMATES HASADI BAŞLADI

TÜRKİYE'nin domates deposu olarak kabul edilen Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yeni sezon salçalık domates hasadı başladı. İlçede üretilen 1 milyon ton domatesin yüzde 95'i salça fabrikalarına satılıyor. Sezonun ilk hasadı, Sazlıca Mahallesi'nde yapıldı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ilk çiftçilerin yanında yer aldı. Başkan Özkan, salçalık domatesin Karacabey çiftçileri açısından çok önemli bir değer olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Salçalık domateste 'sözleşmeli olarak' ve 'açık olarak' tabir edilen şekillerde üretim yapılıyor. Bir kısım çiftçimiz sanayicilere ve fabrikalara taahhüt vermiş durumda. 'Taahhütlü fiyat' dediğimiz fabrikalara verilen fiyat, 30 ile 35 kuruş arasında. Fakat serbest piyasada domates 55 kuruşa kadar alıcı bulmakta. Bu da büyük bir dengesizlik ortaya çıkarmakta. Çiftçimizin geçmiş yıllardaki mağduriyetini herkes bilmekte. Bazı duyarlı sanayicilerimiz bu noktada denge fiyatı oluşturma çabasında. Taahhütlü aldığı mallara bir miktar zam yaparak, çiftçimizin bu mağduriyetini önleme açısından gayret gösteriyor. Biz bu duyarlı sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Bütün sanayicilerimizden de salçalık domates üretiminin önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilmesi için onları da aynı hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz. Çünkü çiftçi ve sanayi paydaştır. Çiftçi olmadan sanayici olmaz, sanayici olmadan da çiftçi olmaz. Bu nedenle çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi her iki kesim için de iyi olacak. Karacabey'de çiftçinin yüzü gülerse her kesimin yüzü güler.ö

Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili Selçuk Şeker ise, "Girdilerimiz yükseldi, sattığımız ürünlerin fiyatları ise aynı kaldı. Bu da yıllar geçtikçe çiftçinin zarar etmesine yol açtı. Bu yıl geçen yılların telafisi açısından ürün fiyatlarımızın iyi olması beklentisi içerisindeyiz. Bu yıl serbest piyasada domates fiyatları iyi. Fakat taahhüt fiyatları düşük. Çiftçiler olarak bu taahhüt fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Domates üretiminin devamı için istikrar bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Domates hasadı

-Domates toplayan işçiler

-Başkan Özkan açıklama

-Selçuk Şeker açılama

BOYUT: 350 MB, SÜRE: 6,53

Haber/Kamera: Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),

=========================================================

3)RENJU ZEKA OYUNU DÜNYA ŞAMPİYONASI, KUŞADASI'NDA BAŞLADI

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, en eski zeka oyunlarından 'Renju' oyununun Dünya Şampiyonası başladı.

Rusya, İsveç, Çin, Japonya, Kazakistan, Estonya, Yunanistan'dan 66 oyuncunun şampiyonluk mücadelesi vereceği Renju Zeka Oyunu Dünya Şampiyonası, Kuşadası'ndaki Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yavuz Sultan Selim Kongre Salonu'nda bugün başladı. 3 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek şampiyonaya, Türkiye'den 7 oyuncu katılıyor. Renju Federasyonu Türkiye Temsilcisi Osman Mert Gürgüç, "Renju Türkiye'de çok yeni bir oyun. Fakat dünyada kabul edilen ve ligi bulunan üç zeka oyunundan biri. Bunlardan en başta geleni satranç, go oyunu ve renju. Renju satranç ve go kadar önemli bir zeka sporu olup, eğitim seviyesi yüksek ülkelerde entelektüel sporlar sıralamasında 2. sırada. Çocukların bu oyunu seçme sebebi çok eğlenceli olması ve beyin gelişimine çok büyük etkisidir. Satranç, go ve Renju Çin başta olmak üzere bazı Uzakdoğu ülkelerde zorunlu ders kapsamında" dedi.

Gürgüç, renju oyununun yaygınlaşması için Türkiye genelinde eğitmen eğitimi verip, tüm illere yayarak oyuncu sayısını çoğaltacaklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Şampiyonadan görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),