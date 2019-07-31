DHA YURT BÜLTENİ - 15

Market sapığı, porno filmden etkilenmiş (2)

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından 'Cinsel saldırı' suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen O.T. tutuklandı.

KOCAELİ

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Sokakta dehşet; Çocuğun boğazından bıçakladığı çocuk öldü

DİYARBAKIR'da, kimliği belirlenemeyen kız çocuğunun, sokakta boğazından bıçakladığı Cihan Gider (11), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Huzurevleri Mahallesi 19'uncu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kız çocuğu, elindeki bıçakla Cihan Gider'e saldırdı. Neden saldırdığı belirlenemeyen kız çocuğu, koşarak ortadan kaybolurken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Cihan Gider, yakındaki internet kafeye girip yardım istedi. Ardından yere düşen Cihan Gider, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Cihan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cihan Gider'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kaçan kızın kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının, kızın 9-10 yaşlarında olduğunu söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Polis ekipleri

Vatandaşlar

Sokaktan detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kemara: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB

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Selin vurduğu Düzce'de SGK borçlarına 1 yıl erteleme (2)

SEL BÖLGESİNDEKİ KOBİ'LERE ACİL DESTEK KREDİSİ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce'de katıldığı afet koordinasyon toplantısının ardından selden en çok etkilenen Akçakoca Uğurlu ve Esmahanım köylerini ziyaret etti. Bölgede incelemeler yapan Bakan Selçuk, Esmahanım Köyü'nde yaptığı açıklamada, "Koordinasyon toplantımızı yaptık. Daha sonra selden etkilenen ailelerimizi ziyaret ettik. Ben burada SGK ile ilgili erteleme kararımızı açıklamıştım. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın talimatı ile selden etkilenen KOBİ'lere acil destek kredisi verilecek. Detaylarını inşallah Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB aracılığı ile duyuracağız. Buda bugünün müjdesi olsun." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakanın inceleme yaparken görüntüsü

Bakanın açıklamaları

Bölgede ekiplerin yaptığı çalışmalardan görüntüler, detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Patlayan kombi, evde yangın çıkardı



ADIYAMAN'da, doğal gaz kombisinin patladığı evde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında, Musa Boybey'e ait evdeki doğal gaz kombisi, öğleden sonra bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından evi saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin kısa sürede söndürdüğü yangında yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Evden dumanların yükselmesi

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

Jandarmanın önlem alması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Evlilik teklifi için tekneden pankart açtırdı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Fenerbahçe taraftarı Okan Bahriyeli, çay bahçesinde evlenme teklifinde bulunduğu sevgilisi için denizdeki tekneden 'Sarıma lacivert olur musun, benimle evlenir misin?' yazılı pankart açtırdı.

İskenderun sahilinde, çay bahçesinde, sevgilisi Nazile Özbek ile oturan Okan Bahriyeli, sohbete başladı. Bahriyeli, kız arkadaşıyla konuşurken, denize açılan gezi teknesindeki arkadaşları da 'Sarıma lacivert olur musun, benimle evlenir misin?' pankartını açıp, çay bahçesine yaklaştı. Pankartı gören Özbek ise şaşkınlık ile sevinci bir arada yaşadı. Bu sırada Okan Bahriyeli, diz çökerek, yanında getirdiği yüzüğü Nazile Özbek'e uzatıp, evlenme teklifinde bulundu. Sürpriz için çok mutlu olduğunu dile getiren Özbek, teklifi kabul ettiğini söyledi. Okan Bahriyeli ise "Bu kadar iyi niyetli ve güzel bir hayat arkadaşım olacağı için çok mutluyum. Bu nedenle evlilik teklifi yaptım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Deniz kenarında çay bahçesinde otururken

-Balıkçı teknesinin çay bahçesine yaklaşması

-Müzik sesinin artması ve pankartın açılması ile yapılan evlilik teklifi

-Genç kız ve teklif yapan Okan ile röp

SÜRE: 1'57" BOYUT: 88 mb

Haber-Kamera; Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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Kaynak: DHA