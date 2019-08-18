DHA YURT BÜLTENİ-13

18.08.2019 17:16

Bodrum'da orman yangını



Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ekiplerinin helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahalesi sürüyor.

Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz gönderildi. Milas'taki orman yangınında görev yapan 9 söndürme helikopterinden 1'i de Mumcular'a yönlendirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Yangını çıkış nedenin henüz belirlenemediği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan ormanlık alandan helikopterden çekilen görüntü

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Milas'ta orman yangını çıktı (2)

ALEVLER BÜYÜDÜ

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle daha da büyüdü. Alevler yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olurken

saat 16.00 itibariyle 8 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri, 3 dozer, 200 orman işçisi ile havadan ve karadan yangına müdahale sürüyor. Alevler ormanlık alanın yanı sıra büyük bölümü zeytinlik olan tarım arazisini de küle çevirdi. Alevlerin çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu Damyaka Mevkisi'ne yönelmesi üzerine tedirginlik daha da arttı. Ekipler, söndürme çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

UÇAKLAR YOĞUN DUMAN NEDENİYLE HAVALİMANINA İNEMEDİ

Yanan alanlardan gökyüzüne simsiyah dumanlar yükselirken, kırsal Kayabaşı Mahallesi'nde yerleşim alanında göz gözü görmez hale geldi. Milas-Bodrum Havalimanı'na yoğun duman nedeniyle uçakların iniş yapamadığı bildirildi. İniş yapmak isteyen uçakların havada, dumanın dağılması için bekletildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Havadan ve karadan söndürme çalışmalarından görüntü

-Köylülerin kazma kürek ve tırmıklarla, alevlere müdahale için bölgeye gitmeleri

-Yanan alanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MİLAS (Muğla),

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Şanlıurfa'da baraj gölünde facia; 2 kadın ve 1 çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğun anneleri Sıdıka Beden ve Elif Çoban (50) ile akrabaları Nimet Yıldırım (34), suya atladı. Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden boğuldu, sudan çıkarılan çocuklardan Elif Naz Çoban (13) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arıkök Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Baraj Gölü kıyısına pikniğe giden iki ailenin çocukları Büşra Beden (17) ve Elif Naz Çoban, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören anneleri Elif Çoban ve Sıdıka Beden ile akrabaları Nimet Yıldırım, suya atladı. 3 kadın çocukları kıyıya çıkarmak isterken, kendileri de akıntıya kapıldı. Nimet Yıldırım ve Sıdıka Beden ise göldeki akıntıda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Sıdıka Beden ve Nimet Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan baygın halde çıkarılan Elif Çoban, kızı Elif Naz Çoban ve Büşra Beden ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan çocuklardan Elif Naz Çoban, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Büşra Beden ile Elif Çoban'ın tedavileri sürüyor.

Nimet Yıldırım, Sıdıka Beden ve Elif Naz Çoban'ın cansız bedenleri ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Acı haberle, ailelerin yakınları gözyaşına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ömer ŞULUL/BOZOVA (Şanlıurfa),

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Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldü



Antalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Asansör bakım firmasında çalışan ve bugün nöbetçi olan Oğuzhan Aykurt, asansör arızasına müdahale etmek için kafeye gitti. Aykurt, arızayı onarmak için asansör dairesine indi. Yaklaşık 2 saat boyunca Aykurt'tan haber alamayan kafe çalışanları meraklanıp, asansör dairesine indi. Çalışanlar, Aykurt'u hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aykurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise Oğuzhan Aykurt'un elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edildi.

Kafede ve asansör dairesinde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aykurt'un hemen yanında ucu yanarak kararmış yan keski buldu.

Polis, yan keskiye incelemek üzere el koyarken, Oğuzhan Aykurt'un cansız bedeni incelemelerden sonra Antalya Adli Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan olayı haber alarak gelen Aykurt'un yakınları ve iş arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tabutun cenaze aracından indirilmesi

Mekan içinden görüntü

Polis ölen gencin yakınlarıyla konuşurken görüntüsü

Cenazenin çıkartılması

Tabutun cenaze aracına konması

Ölen gencin yakınlarının ağlarken görüntüsü

Ölen genç OğuzhanAykurt'un vesikalık resmi

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



Kaynak: DHA