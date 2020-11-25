Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi
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Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi

25.11.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:57

Antalya'da bugün lüks cipte kanlı bir infaz gerçekleşti. Cipin içerisindeki 2 kişi tabancayla öldürüldü, 1 kişi ise yaralandı. Polis cinayetlerle ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'nın Varsak semtinde öğle saatlerinde meydana gelen saldırıda, 34 DKF 631 plakalı lüks cipteki 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lüks cipin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı.

Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları (1)
FATİH: BİR İNFAZIN LÜKS CİPTE OLMASININ NE ÖNEMİ VAR? NORMAL ARABADA İNFAZ OLSA FARKLI BİR ŞEY OLARAK MI GÖRÜLECEKTİ??
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