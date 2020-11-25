Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi

Antalya'da bugün lüks cipte kanlı bir infaz gerçekleşti. Cipin içerisindeki 2 kişi tabancayla öldürüldü, 1 kişi ise yaralandı. Polis cinayetlerle ilgili soruşturma başlattı.